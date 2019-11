Paura a Gaeta, appicca il fuoco all'appartamento: arrestato uomo di 54 anni

Paura nel pomeriggio a Gaeta a causa di un incendio scoppiato in una palazzina a pochi passi dal lungomare Caboto. Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Ad appiccare il fuoco in località Calegna, secondo la ricostruzione dei soccorritori, è stato uno degli occupanti dell'alloggio: un uomo di 54 anni che è stato arrestato dagli agenti di polizia che ora hanno avviato le indagini per chiarire esatta dinamica e responsabilità.

Il fuoco ha distrutto l'appartamento al primo piano della palazzina, per precauzione è stato evacuato anche l'appartamento che si trova al piano superiore. Ultimo aggiornamento: 20:53