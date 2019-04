Gaeta in salute: stand, percorsi di cura e dimostrazioni del distretto socio-sanitario

Stand sul lungomare, esercitazioni, percorsi di cura e soprattutto le informazioni per quanto può fare il distretto socio-sanitario per i cittadini. Una giornata dedicata alla salute organizzata dalla Asl, il Comune e in particolare il distretto 5 del quale è capofila Gaeta. Presenti, fra gli altri, il direttore generale della Asl Giorgio Casati e il sindaco, Cosimo Mitrano.



Distribuiti ai cittadini i depliant con le attività del distretto socio-sanitario e in particolare quelle del punto unico di accesso che si occuperà della "presa in carico" di pazienti cronici, senza che questi debbano - ad esempio - prenotare da soli appuntamenti per visite o esami.



Tra le esercitazioni di primo soccorso quella con la scuola "Principe Amedeo" di Gaeta, presente la dirigente scolastica Maria Angela Rispoli.