Gaeta, falso allarme per la bomba ritrovata nel cantiere del palasport

E’ rientrato l’allarme a Gaeta creato ieri con il ritrovamento, durante i lavori di costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport di via Venezia, di quella che sembrava una mina e che aveva indotto il sindaco Mitrano ad emettere, per motivi precauzionali, una ordinanza con cui si disponeva la chiusura immediata del cantiere e delle tre scuole e della chiesa di San Paolo ubicate nelle zone circostanti. Oggi - 12 marzo - gli artificieri hanno effettuato una verifica sul luogo del ritrovamento del paventato ordigno bellico ed hanno invece constatato che si trattava di una sorta di ruota metallica arrugginita, di quelle utilizzate per chiedere condotte idriche. Tirato un respiro di sollievo, è stata revocata l’ordinanza, ripristinata la viabilità tra via Venezia e Corso Italia e riaperto il cantiere per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport.

