Gaeta, investita da un camion lungo la Flacca: morta una donna

Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da un camion lungo la Flacca a Gaeta. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 nei pressi del Conad, al civico 190 della Flacca. Il mezzo pesante di 75 quintali ha travolto e trascinato per alcuni metri la donna. Con ogni probabilità il conducente del camion, un uomo di 62 anni di Latina, è stato abbagliato dal sole e non si è reso conto della donna che stava tornando verso l'auto parcheggiata. L'investimento è avvenuto nei pressi del passo carrabile. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.