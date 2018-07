di Sandro Gionti

A Gaeta corsi di formazione del personale dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Gaeta tenuti dai medici dell’Asl e finalizzati al rilascio della nuova carta d'identità elettronica (già in atto dal 12 giugno scorso) e alla possibilità di esprimere, durante il rinnovo, il consenso alla donazione degli organi. "Non si tratta semplicemente di un'innovazione tecnologia – ha commentato il sindaco Cosmo Mitrano - ma di un percorso culturale e di sensibilizzazione su queste tematiche importanti".

La presidente della commissione Cultura, Gianna Conte, ha sottolineato che l’amministrazione ha aderito al progetto ‘Una scelta in Comune’ per la donazione di organi attraverso la trasmissione dei dati direttamente al Sistema Informativo Trapianti (SIT) e precisato che “è fondamentale il ruolo svolto dalle associazioni come l'Aido, presente da 25 anni con il Gruppo comunale Alessandro Costantini, con più di 400 soci, che informa e sensibilizza la cittadinanza attraverso i diversi canali di comunicazione”. “Come previsto dalle recenti Linee guida predisposte dal Ministero – ha aggiunto il medico dell’Asl Moreno Bartolomucci, curatore del corso - ci sarà la possibilità per i maggiorenni, al momento della richiesta e rinnovo della carta d'identità elettronica (CIE), di acconsentire alla donazione degli organi e dei tessuti. Un donatore può ridare o migliorare la vita a cinque persone grazie ad un gesto generoso".

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA