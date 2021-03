Colpisce pensionato con un pugno e lo uccide: arrestato per omicidio

Un uomo di 47 anni di Gaeta è stato arrestato i dagli agenti del locale commissariato di polizia per l’omicidio di un pensionato di 76 anni, deceduto presso l’ospedale Goretti di Latina, dove era stato ricoverato domenica in seguito alle gravi ferite al volto riportate per un’aggressione subìta senza plausibili motivi mentre attendeva la moglie all’uscita dalla messa, dinanzi alla chiesa di Santo Stefano, in via dei Frassini.

L’aggressore stesso aveva telefonato alla polizia sostenendo di essere intervenuto per allontanare a spintoni l’anziano che, secondo la sua versione, si sarebbe denudato dinanzi ad un gruppo di ragazze. La polizia, dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima e con l’ausilio di testimonianze raccolte nella zona dell’aggressione, aveva invece ricostruito i fatti e posto inizialmente agli arresti domiciliari il 47enne per lesioni aggravate. Un reato che, in seguito al decesso dell’ex vetraio, per un'ematoma cerebrale, è stato trasformato, su decisione del Pm della Procura di Cassino, in quello più grave di omicidio.

