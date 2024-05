Venerdì 31 Maggio 2024, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 12:16

GAETA

Blitz improvviso della Guardia costiera di Gaeta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Serapo, dove è stata posta sotto sequestro un’area di circa cento metri quadri attigua al ristorante Cycas. Erano stati disposti ombrelloni, sdraio, tavolini e lettini, senza autorizzazione, violando le norme che regolano il demanio. I militari della Capitaneria di porto hanno denunciato il gestore per occupazione abusiva dell’area demaniale. Sigilli anche ad una tettoia. La zona è quella dove erano state fermate a metà maggio le ruspe che stavano sottraendo sabbia senza autorizzazione per realizzare il ripascimento di un noto stabilimento balneare poco distante.

I PRECEDENTI

E’ l’ennesimo intervento che viene eseguito dalle forze dell’ordine - carabinieri e guardia costiera - sulle spiagge gaetane, quando ancora non è iniziata ufficialmente la stagione estiva. La prima volta è accaduto, poco più di una settimana fa sul litorale di Sant’Agostino, dove i carabinieri hanno sequestrato una struttura balneare, di recente costruzione, delle dimensioni complessive di 170 metri quadri, realizzata «senza alcun titolo autorizzativo, in totale dispregio delle regole paesaggistiche e quindi completamente abusiva» e denunciato la titolare della struttura «per abuso edilizio, danneggiamento di bellezze naturali e mancato rispetto delle normative paesaggistiche in un’area sottoposta a vincolo ambientale». E due giorni prima i carabinieri della Tenenza di Gaeta erano intervenuti, su segnalazione di alcune associazioni, anche sul litorale di Serapo, sequestrando alcune attrezzature balneari non autorizzate in due spiagge libere gestite da privati in convenzione temporanea, dove i gestori avevano allestito alcune attrezzature in forma fissa.

Ora questo nuovo sequestro, stavolta effettuato dalla guardia costiera, di un tratto di un centinaio di metri quadri su una spiaggia, quella di Serapo, tenuta dalle forze dell’ordine sotto osservazione, come le altre spiagge gaetane, dall’Ariana a Sant’Agostino, per evitare situazioni illegali già in questo primo scorcio dell’estate.

Sandro Gionti

