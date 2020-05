Il Consiglio comunale di Gaeta, riunitosi ieri per la prima volta in videoconferenza dopo l’ultima seduta di tre mesi fa antecedente il periodo del Covid-19, ha approvato, dopo un dibattito lunghissimo, tutti e 15 i punti all’ordine del giorno. Con i voti della maggioranza via libera alle linee guida per il miglioramento dell’attuale servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti urbani, differenziata, spazzamento e pulizia di strade e spiagge.

L’assessore Felice D’Argenzio ha spiegato che il piano prevede un progetto di sviluppo della raccolta differenziata che tenga conto delle caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio, della densità di popolazione e della disponibilità di spazi condominiali e sui marciapiedi. E’ stata altresì rimarcata l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, da articolarsi in una raccolta domiciliare e condominiale “porta a porta” che favorisca la sensibilizzazione dei cittadini alla limitazione di produzione del rifiuto e alla differenziazione con controllo diretto del conferimento.

Sono state inoltre approvate variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 e l’adozione di misure urgenti di solidarietà per l’emergenza Covid 19, nonché una variazione al programma triennale delle opere pubbliche. Voto favorevole anche per il regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti e la riduzione della Tari sulle micro imprese e sulla rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti e la sospensione dei mutui con l’Istituto per il Credito sportivo.

