Maltrattamenti agli alunni, maestra di Gaeta denunciata dai carabinieri

Una maestra di Gaeta è stata denunciata dai carabinieri alla procura della Repubblica di Cassino per il reato di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina”.

L'insegnante è accusata di maltrattamenti nei confronti di otto minori che hanno frequentato un istituto di Gaeta negli anni scolastici 2018 e 2019. I militari, coordinati dal sostituto procuratore Maria Carmen Fusco, hanno rilevato come l’insegnante, abbia abusato di mezzi di correzione .

«La ricostruzione degli eventi e l’ascolto dei minori offesi - scrivono gli investigatori - ha permesso di rilevare come l’educatrice, con atti di violenza fisica e morale, procurava di fatto il pericolo di una malattia nel corpo e nella mente delle persone offese, consistite in alterazioni dell’integrità fisica nonche’ in conseguenze negative sullo sviluppo psico-fisico».

