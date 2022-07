Gaeta, allievo finanziere precipita rientrando in caserma: volo di sei metri

Cade, da un'altezza di sei metri, da un muretto di contenimento della strada che conduce a Monte Orlando, alla caserma Mazzini. Vittima dell'incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri a Gaeta, poco prima delle 22.30, è stato un allievo finanziere della Scuola Nautica, un 23enne della provincia di Salerno. il giovane militare stava rientrando in caserma quando, probabilmente a causa dell'oscurità e della scarsa praticità del luogo, è precipitato dal muretto laterale di contenimento nella sottostante via Firenze. Un volo di circa sei metri. Soccorso da alcuni passati e sottoposto alle prime cure dei sanitari del 118, l'allievo finanziere è stato successivamente elitrasportato in codice rosso al San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato con prognosi riservata per la frattura di una gamba e ferite al volto e in altre parti del corpo.La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Gaeta.