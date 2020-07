© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si arresta l’ondata di furti nel sud pontino. L’ultimo è avvenuto ieri, in pieno giorno, tra le 13 e le 14, in un’abitazione di Via Tore, a Scauri.I ladri, probabilmente quattro o cinque, hanno tagliato la rete della recinzione dalla parte di Via Nignano, e hanno attraversato la campagna circostante la casa. Hanno divelto il marmo di una finestra che aveva le inferriate e si sono introdotti all’interno, dove hanno messo a soqquadro l’intera abitazione alla ricerca di oggetti di valore e denaro. Hanno rubato soltanto un paio di orecchini e un ciondolo, non avendo trovato soldi o altro di interesse. Il furto è durato pochi minuti, la banda ha approfittato dell’assenza della proprietaria. Hanno asportato anche le birre nel frigo e si sono fermati a bere un Crodino. Poi si sono dileguati.La proprietaria, nel tornare a casa intorno alle 14 si è trovata la casa messa sottosopra e ha chiamato i carabinieri, i quali hanno constato che si trattava di un lavoro da professionisti e che probabilmente nei giorni precedenti hanno osservato i movimenti della donna.Pochi giorni fa è avvenuto l’ennesimo furto ai danni di un tabacchi sulla Via Appia, sempre a Scauri. Sempre la solita tecnica: i ladri hanno tagliato la serranda e una volta dentro si sono impossessati di gratta e vinci, sigarette, denaro contante della cassa e hanno portato via anche una macchinetta cambiamonete, che però era vuota ed è stata abbandonata fuori dal locale. Sono stati acquisite le immagini registrate dell’impianto di videosorveglianza ma i malviventi avevano il volto travisato da un passamontagna. Nelle vicinanze dell’esercizio commerciale è stata avvistata una Audi, che si ritiene il mezzo sul quale viaggiava la banda.Altro colpo è stato compiuto a Spigno Saturnia, al Bar Pierino e ad altre tabaccherie di Minturno, quelle di Via Luigi Cadorna e Fontana Perrelli. I carabinieri ritengono che si tratti della stessa banda.