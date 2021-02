Furto notturno nella scuola media Aldo Manuzio di Latina Scalo

LATINA - Furto notturno alla scuola media Aldo Manuzio di Latina Scalo. Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sono introdotti nel plesso e hanno fatto razzia di computer e altro materiale informatico, oltre a danneggiare le macchinette del caffè per prelevare gli incassi. Ancora da capire da dove i malviventi siano riusciti ad entrare senza essere visti e portare via quanto rubato. L'allarme è stato lanciato questa mattina dal personale che ha aperto la scuola.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora stanno ricostruendo i fatti. Non è la prima volta che la scuola viene presa d'assalto e rammarico viene espresso dal presidente del Consiglio di Istituto, Mauro Anzalone: "Proprio in questi mesi l'istituto diretto dalla professoressa Silvana Di Caterino ha risposto a diversi bandi per acquistare materiale digitale come computer e Lim. Questo è un colpo durissimo per la nostra comunità e per i nostri figli". I ragazzi sono comunque entrati, le aule che erano state messe a soqquadro, sono state igenizzate e ripulite dal personale della scuola prima del suono della prima campanella.

