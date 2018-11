Furto nella notte alla Asl di Aprilia: spariscono 10 mila euro

Di nuovo preso di mira il Poliambulatorio di Aprilia, in via Giustiniano, edificio che accoglie i servizi della Asl Latina 1. I ladri nella notte hanno fatto incursione nella struttura sanitaria prendendo di mira il Cup e la sua cassaforte. I malviventi sono riusciti a dileguarsi in pochi minuti portando via ben 10 mila euro. Una denuncia è stata sporta ai carabinieri che ora cercano di capire chi sia stato. Dagli ultimi rilievi pare che non ci siano segni di effrazione e che l'incursione sia avvenuta subito dopo che i dipendenti siano andati via, l'allarme quindi non sarebbe scattato. Elementi questi tutti da chiarire. Solo un paio di settimane fa i ladri erano riusciti ad entrare al Poliambulatorio creando danni e portando via i soldi dei distributori automatici. Ma nell'ultimo anno sono stati numerosi i furti ai danni della Asl. © RIPRODUZIONE RISERVATA