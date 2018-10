Furto nella notte a Latina Scalo. Presa di mira dai ladri una sala slot. La banda ha forzato le macchinette per il gioco d'azzardo svuotandole delle monete contenute, poi è fuggita facendo perdere le tracce. Ingente il bottino, che ammonta, secondo le prime stime, a circa 8mila euro.



In corso le indagini della polizia per risalire ai responsabili del colpo. © RIPRODUZIONE RISERVATA