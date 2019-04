Ladri in azione nella notte a Latina. I malviventi hanno svaligiato la casa di un imprenditore portando via i soldi e altri oggetti di valore che erano all'interno dell'abitazione e le due automobili parcheggiate fuori, delle quali avevano preso le chiavi.



I ladri hanno agito mentre la famiglia dormiva, non è escluso che possano avere usato spray narcotizzante.



