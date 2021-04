Furto alla materna di Sezze Scalo: i ladri portano via anche le merendine

Quando si dice “facile come rubare le caramelle ai bambini”. È ciò che è accaduto nella notte all’istituto scolastico Valerio Flacco di Sezze Scalo quando dei malviventi si sono introdotti nell’edificio di Via Bari e hanno sottratto persino le merendine e la frutta che gli alunni della scuola materna tengono nell’apposita dispensa.

Oltre agli snack nel bottino dei malviventi sarebbero finiti anche un computer, una lavagna interattiva e un proiettore, strumenti messi a disposizione degli studenti nell’aula multimediale dell’istituto che, oltre ai bambini della materna, ospita anche i ragazzi di elementari e medie.

“Con grande dispiacere stamattina ho dovuto comunicare ai genitori la chiusura temporanea della scuola dell’infanzia di Sezze Scalo per urgente sanificazione dei locali dovuta all’irruzione nella notte di sconosciuti - ha dichiarato la dirigente scolastica, Carolina Gargiulo - Non ci sono parole per descrivere questi gesti. C’è soprattutto tanta rabbia poiché sono stati colpiti, ancora una volta, bambini che stanno affrontando le difficoltà della pandemia, e che trovano a scuola un ambiente sereno, di gioco e di relazione con i pari. Vergognoso è dire poco. Con le famiglie e il personale abbiamo costruito delle solide relazioni e andremo avanti per rendere sempre più belle le nostre scuole. Nulla ci fermerà - conclude la Preside - con maggiori precauzioni per il futuro.”

Sulla vicenda indagano i carabinieri della caserma di Sezze che, come confermato dalla dottoressa Gargiulo, stanno rilevando le impronte digitali nei locali della scuola per tentare di identificare al più presto i responsabili dell’accaduto.

