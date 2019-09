Furto al magazzino comunale di Cisterna: rubati mezzi e attrezzature per il verde

Furto notturno al magazzino comunale di Cisterna. I ladri hanno sganciato il cancello d’ingresso della sede della Cisterna Ambiente, sono entrati nel parcheggio dei mezzi utilizzati per la manutenzione del verde pubblico e hanno portato via diverse attrezzature tra cui un trattore tagliaerba, un decespugliatore e una saldatrice. Poi hanno svuotato il serbatoio del carburante di due mezzi pesanti e rubato anche 100 litri di nafta. Sul posto gli agenti del Commissariato di polizia di Cisterna che hanno acquisito i filmati delle telecamere. In corso la conta dei danni. © RIPRODUZIONE RISERVATA