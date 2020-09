Latina, rubano attrezzi in un cantiere edile per 25.000 euro: tre arresti

Tre arresti per furto aggravato sono scattati nella notte a Latina. In manette sono finiti tre uomini di nazionalità rumena di 29, 35 e 45 anni. Dopo aver forzato il lucchetto e una catena del cancello di ingresso si sono introdotti in un cantiere edile e hanno portato via un escavatore e un martello pneumatico del valore di 25mila euro. Poi hanno caricato la refurtiva su un carro attrezzi, anche questo risultato oggetto di un furto, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciarli e arrestarli, recuperando interamente la refurtiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA