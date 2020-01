Furto in "trasferta" da 90.000 euro, arrestato giovane di Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 24 anni di Aprilia è stato arrestato per un furto da 90mila euro avvenuto nel 2018 in provincia di Udine. L'altro ieri pomeriggio i carabinieri del Reparto Territoriale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Udine hanno arrestato il giovane e l'hanno condotto presso il carcere di Latina.Il 24enne è ritenuto responsabile di un furto in abitazione, commesso nel Comune di Moruzzo. Il giovane, in piena notte, riuscì ad intrufolarsi nella villetta per rubare. In poco tempo raccolse orologi e preziosi ottenendo un ottimo bottino del valore di circa 90 mila euro. Il giovane riuscì a fuggire e a tornare ad Aprilia pensando di averla fatta franca. Dopo le indagini e i riscontri raccolti dai carabinieri in questi mesi è stato identificato e rintracciato. I militari del Reparto Territoriale si sono presentati presso la sua abitazione in periferia ed hanno eseguito l'ordinanza del Tribunale di Udine arrestando il 24enne e trasferendolo nel carcere del capoluogo pontino. Da capire ora se alle spalle dell'arrestato ci siano altri precedenti simili e se possa essere stato lui il responsabile di colpi in abitazione, ormai sempre più frequenti sul territorio.