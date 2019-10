Ultimo aggiornamento: 11:37

Hanno rubato gli attrezzi edili dal cantiere e lasciato scritte inequivocabili contro le forze dell'ordine. E' accaduto la notte scorsa a Latina Scalo, in Largo Plutone, dove è in corso la costruzione di palazzine da destinare proprio alle forze di polizia.Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri.