Furto con destrezza, rubano occhiali per 1500 euro: ripresi dalle telecamere

Ladri in azione domenica pomeriggio in Corso della Repubblica: hanno preso di mira l'Occhialeria e sono fuggiti con un bottino di circa mille euro. «E' stato un furto con destrezza - racconta il titolare Walter Tomassi - Erano in due, un uomo e una donna, le immagini delle telecamere di sicurezza li inchiodano». Il commerciante ha già sporto denuncia ai carabinieri consegnando le copie di tre video. Nel primo si vede l'uomo che entra in perlustrazione e fa delle foto. Poi torna con una donna con capelli biondo platino nel momento di massima affluenza del negozio domenica intorno alle 18. Nel secondo video si vede l'uomo in maglietta rosa che entrando con un gesto rapidissimo prende uno degli occhiali della vetrina e se lo mette in tasca. Poi insieme alla donna biondo platino guarda gli occhiali fino ad arrivare dove sono esposti quelli più costosi e in sequenza la coppia ne arraffa altri 2, approfittando della confusione, sempre con gesti repentini facendoli sparire in tasca. Uno dei due occhiali è prodotto in serie limitata, bagnato in oro a 24 carati costa oltre 700 euro. «Malgrado fossimo in quattro non ci siamo accorti di nulla, solo notando che alcuni occhiali erano stati spostati ci siamo insospettiti e dai video ci siamo accorti del furto con destrezza - racconta Tomassi - Abbiamo subito chiamato i carabinieri, ora speriamo che li prendano».