Ladri in azione al lido di Latina. Nella notte sono entrati all'interno del parco Vasco da Gama portando via il denaro dalla cassa. Il bottino è in fase di quantificazione, indaga la polizia che sta analizzando le immagini di videosorveglianza che mostrano le varie fasi del furto.

Il chiosco del Comune di Latina, affidato alla cooperativa Il Quadrifoglio, è stato già visitato dai ladri la scorsa estate.