Furto in casa in pieno giorno ad Aprilia: due donne arrestate dai carabinieri

Sabato 26 Giugno 2021, 13:02

Sorprese a svaligiare un’abitazione in pieno centro e in pieno giorno (attorno alle 13.30): i carabinieri del Norm della caserma di via Tiberio ad Aprilia, hanno arrestato due donne di origini croate, di 35 e 25 anni. La segnalazione per richiedere un intervento era giunta tramite il 112. I militari sono accorsi in via De Gasperi ed hanno sorpreso le due donne durante il furto. La refurtiva è stata completamente recuperata: orologi e monili in oro del valore di mille euro.

Le due donne sono state sottoposte agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.