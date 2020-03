Furto al tabacchi a Gaeta: rubati tutti i pacchetti di sigarette

Nemmeno ai tempi del Coronavirus si arrestano i furti notturni. E' toccato alla Tabaccheria di Piazza XIX Maggio a Gaeta, a due passi dal palazzo municipale, dove ignoti hanno divelto la saracinesca dell'esercizio commerciale e scardinato la porta d'entrata.



L'obiettivo era quello di rubare tutti i pacchi di sigaretti presenti nel retrobancone e anche il denaro contenuto nella cassa. Non contenti si hanno scassinato anche il distributore automatico di sigarette che si trovava all'esterno.



Sono in corso le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza al fine di individuare gli autori. Danni per diverse migliaia di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA