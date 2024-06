Sabato 1 Giugno 2024, 06:50

Ancora un furto nella notte ad Aprilia. Colpito, per la seconda volta nel giro di dieci giorni, il Conad di piazza Benedetto Croce. Ad entrare in azione, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è stato un uomo con il volto travisato. Il malvivente è riuscito a penetrare all’interno del negozio, in pieno centro urbano, forzando una finestra.

Una volta dentro, il ladro si è diretto verso una delle casse e ha portato via del denaro contante. Il protagonista del furto è stato però ripreso dalle telecamere dell’attività commerciale. I filmati ora sono al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di risalire al responsabile del colpo.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il titolare del Conad che ha poi contattato i carabinieri di Aprilia. Resta da quantificare l’ammontare totale del denaro rubato. Per il Conad di piazza Croce si tratta dell’ennesimo furto subito, il secondo a pochi giorni di distanza dal primo.

Nelle ultime settimane gli episodi legati alla microcriminalità ad Aprilia sono in netto aumento. A finire nel mirino dei malviventi soprattutto bar e attività commerciali. Senza dimenticare le rapine ai danni di alcuni distributore di carburante verificatisi all'inizio di maggio.