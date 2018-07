Furti sotto l'ombrellone, due arresti dei carabinieri a Scauri

di Giuseppe Mallozzi

Sono due le persone arrestate perché ritenute responsabili di alcuni furti avvenuti ieri pomeriggio presso gli stabilimenti balneari Poseidon e Medusa a Scauri. I carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di due cittadini del Marocco, F.E.M., 30enne, venditore ambulante, e J.E.M., 23enne, entrambi residenti a Napoli.



I due extracomunitari avevano approfittato dell'allontanamento dei proprietari per andare a fare un bagno poco distante. Un attimo di disattenzione che è bastato per permettere ai due marocchini di impossessarsi di un telefono cellulare e tre portafogli. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito che di acciuffarli prima di far perdere le proprie tracce.



La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati ristretti presso le camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.

