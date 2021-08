Furti in serie in abitazione: arrestate due ladre in stato di gravidanza

Venerdì 6 Agosto 2021, 15:12

Due donne individuate ed arrestate ad Aprilia per furto. Erano appartenenti ad un gruppo criminale specializzato in furti in appartamento, che si avvaleva di donne in stato di gravidanza. Le indagini sono state avviate dalla squadra mobile di Nuoro dopo razzie avvenute in Sardegna nei mesi scorsi. La collaborazione con la squadra mobile di Latina ha consentito di rintracciare le due ladre ad Aprilia. Si tratta di due giovani, di 24 e 25 anni, di etnia rom ed attualmente in stato di gravidanza. Dopo le trasferte tornavano in provicnia. Entrambe sono state ora trasferite in un istituto per la custodia attenuata per detenute in stato di gravidanza. Le perquisizioni domiciliari effettuate nelle loro abitazioni hanno permesso di rinvenire circa 800 euro e arnesi atti allo scasso. Ulteriori accertamenti hanno consentito di attribuire elementi di responsabilità nei loro confronti in relazione ad altri furti commessi a Latina, oltre che in varie località del centro Italia.