Furti ai mezzi in sosta sul lungomare di Sabaudia, banda messa in fuga dai carabinieri

Domenica 11 Luglio 2021, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 13:57

Alla vista dei carabinieri sono fuggiti, uno a piedi e uno su un'auto poi abbandonata nei campi, ma i militari hanno recuperato la refurtiva e indagano per risalire alla banda specializzata in furti sui mezzi in sosta sul lungomare di Sabaudia.

Gli uomini della stazione e della compagnia di Latina stavano svolgendo uno specifico servizio per arginare il fenomeno dei furti su auto e ciclomotori, quando hanno intercettato un veicolo sospetto. Il passeggero si è allontanato a piedi, mentre la persona alla guida ha iniziato una fuga che è terminata in un campo abbandonato in località Sacramento. Lì si è dileguato nella vegetazione.

La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire 6 "bauletti”, asportati poco prima su alcune moto in sosta sul lungomare. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre l'auto su cui viaggiavano i due uomini è stata sottoposto a sequestro. Sono in corso indagini volte all’identificazione dei responsabili dei furti.