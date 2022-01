Lunedì 31 Gennaio 2022, 10:32

Avevano già colpito i tre peruviani fermati sabato dalla polizia lungo via del Lido a Latina? Lo stanno verificando gli agenti della Questura pontina e i colleghi del commissariato Romanina della Capitale. I tre sono stati inseguiti dopo un furto con destrezza messo a segno nel parcheggio del supermercato Lidl di via Isonzo e bloccati prima di imboccare la Pontina.



Sono accusati di furto aggravato e oggi compariranno davanti al giudice del Tribunale pontino per il processo per direttissima. Ma nel frattempo gli inquirenti stanno confrontando le foto dei tre con le immagini della videosorveglianza di altri parcheggi dove negli ultimi mesi sono stati messia segno analoghi furti.

L'altro giorno uno dei tre ladri ha aspettato che una donna depositasse nel bagagliaio le buste della spesa e la sua borsa sul sedile del passeggero, poi mentre la vittima stava per mettersi al volante ha fatto cadere delle monete in terra e una signora che stava salendo in auto dopo aver fatto la spesa si è girata pensando fossero cadute a lei. A un complice del ladro è bastato quell'attimo di distrazione per aprire lo sportello opposto dell'auto e sfilare la borsa della donna e poi dileguarsi.

Un meccanismo perfetto, solo che i tre non avevano fatto conto con i poliziotti che erano sul posto. Gli investigatori infatti erano convinti che i tre sarebbero tornati a colpire nel capoluogo e sempre nello stesso parcheggio, e così è stato. Adesso però rischiano di vedersi piombare addosso altre accuse per furti precedenti perpetrati sempre con la stessa tecnica sia a Latina che a Roma. «Dobbiamo verificare le immagini della videosorveglianza» si limitano a confermare dalla Questura pontina guidata da Michele Spina.

