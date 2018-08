Furti in auto a Capratica: l'ipotesi del telecomando universale

di Barbara Savodini

È giallo sul singolare furto messo a segno sabato in località Capratica a Fondi. Un residente aveva parcheggiato l’auto per andare al mare ma, al ritorno, l’ha trovata completamente “ripulita” pur non riscontrando alcun tipo di effrazione.«Non solo hanno portato via tutto quanto di valore era presente nell’abitacolo – racconta la vittima del furto – ma dopo aver completato il lavoro hanno anche richiuso la vettura».La singolarità del modus operandi ha portato il proprietario dell'auto a ipotizzare l’utilizzo di uno speciale telecomando universale, in grado di aprire tutte le automobili o, quanto meno, quelle di uno stesso modello. Un'ipotesi, del resto, neppure troppo remota considerando che furti simili in altre città italiane sono all'ordine del giorno . Nella foto, invece, un dispositivo di questo tipo sequestrato nel napotelano dove avvenivano "colpi" in sequenza con questa stessa tecnica.Nel caso in questione si è trattato di una Lancia Ypsilon ultimo modello. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che ora indagato seguendo più piste.Una giornata al mare, insomma, è costata cara al malcapitato cittadino che, oltre allo stato di inquietudine per l’accaduto, ha subito un bel danno.Il bottino ammonta infatti a uno zaino di marca con all'interno vestiti e accessori per il telefono, due paia di scarpe Adidas e due kit, uno per l'avviamento auto d’emergenza e l'altro per il gonfiaggio delle gomme.