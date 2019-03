Furto al palazzetto dello sport di Sabaudia, rubati anche i trofei

Brutte notizie per il Sabaudia Pallavolo, la società ha denunciato il furto nella notte nel complesso del palazzetto dello sport di Sabudia. I ladri hanno forzato i lucchetti del cancello, del locale adibito a sede e dell'impianto sportivo che dista pochi metri.

“I nostri dirigenti hanno notato alcuni segni d’effrazione e immediatamente è stato chiaro del furto - ha spiegato il presidente Alessandro Pozzuoli - ci sono stati sottratti documenti, materiale amministrativo, altro materiale tecnico, il defibrillatore, il segnapunti elettronico donato dal Comune di Sabaudia e addirittura i trofei che per una società storica come la nostra sono molto importanti perché conquistati in cinquant’anni di fatiche”. La società ha sporto denuncia ai Carabinieri di Sabaudia. © RIPRODUZIONE RISERVATA