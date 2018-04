Furgone in fiamme, provvidenziale intervento dei vigili del fuoco a Terracina

Un furgone si è incendiato e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. E' avvenuto sull'Appia, A Terracina, dove la squadra del distaccamento è intervenuta dopo una segnalazione al 115.



Il mezzo, mentre procedeva in direzione nord, ha preso fuoco nella parte anteriore probabilmente per cause accidentali, ma creando apprensione nel conducente oltre che fra gli automobilisti di passaggio. Spento l'incendio, sono partiti gli accertamenti per capire come si sia verificato.



Grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per il conducente.





Mercoled├Č 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



