Furgone finisce nella scarpata lungo la Pontina, code e disagi

Incidente questa mattina lungo la Pontina, alle porte del capoluogo. Poco dopo lo svincolo con via Prato Cesarino, in direzione Roma, un camion furgonato imboccando la complanare è uscito di strada finendo nel canale che costeggia l'arteria. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e una autogrù per recuperare il veicolo. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, la Pontina è rimasta aperta ma con una sola corsia aperta verso Latina.