Fuori strada per un malore: morto un 59enne a Sermoneta

Ha perso il controllo della sua Fiat Panda, probabilmente per un malore, ed è uscito di strada ribaltandosi. All'arrivo dei soccorsi era già morto.

Tragico incidente autonomo su via Le Pastine all'altezza del km 11 a Sermoneta: a perdere la vita Umberto Porcelli, di Cisterna, che avrebbe compiuto 59 anni tra pochi giorni.

L'uomo stava rientrando verso la sua casa, non distante dal luogo del sinistro, quando è avvenuto lo schianto. Erano le 14.30 circa. All'arrivo dei soccorsi, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Sermoneta e, successivamente, i carabinieri della locale Stazione per la gestione della viabilità e i vigili del fuoco.

La dinamica non lascerebbe spazio ai dubbi: si tratterebbe di un malore che non gli avrebbe lasciato scampo. Via Le Pastine, peraltro, è stata recentemente riasfaltata. Per questo la procura di Latina non ha disposto né l'autopsia né il sequestro della salma, che è stata affidata ai familiari.

Si tratta della seconda vittima in una settimana in quella zona: venerdì a perdere la vita era stato Enrico Toto, 55 anni, in un incidente in via Gialla a Cisterna, la cui dinamica non è stata ancora del tutto chiarita.