Fuori strada per la pioggia: paura sulla Fondi-Sperlonga per una 18enne

di Barbara Savodini

Ancora un bruttissimo incidente sulla Fondi-Sperlonga all'altezza del solito curvone in cui troppo spesso giovani e non perdono il controllo dei mezzi.



Alla base dell'incidente di ieri, però, non c'è la velocità ma l'acquazzone che all'improvviso si è riversata sulla Piana.



Neppure il tempo di mettersi al riparo che la ragazza, una 18enne che viaggiava in sella ad uno scooter 50, è uscita fuori strada riportando un grave trauma facciale, una lesione alla gamba e varie ferite.



Tempestivo l'intervento della Municipale di Fondi e di un'ambulanza della Formia Soccorso che ha subito trasferito la giovane presso il “Fiorini” di Terracina.

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:43



