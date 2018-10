Fugge dalla stalla e viene travolto da un furgone: cavallo ucciso a Fondi

FONDI - Tragedia sfiorata la scorsa notte sull'Appia, tra i comuni di Fondi e Monte San Biagio, dove un furgone Fiat Iveco, addetto al trasporto del latte, si è scontrato frontalmente con un cavallo. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'animale, rimasto esanime sull'asfalto. Cosa ci faceva un equino di notte lungo la trafficata arteria?



Stando alla ricostruzione dei carabinieri un gruppo di cavalli è scappato da una vicina stalla. Alcuni animali sono stati tempestivamente raggiunti mentre altri si sono allontanati parecchio rendendo difficile il recupero. Uno del gruppo, attorno alle 4 di notte, è stato poi investito dal furgone del latte.



Salvo per miracolo il conducente che, fortunatamente, non viaggiava a velocità sostenuta. Comunque pesante il bilancio del "disguido": tanto spavento, danni ingenti e furgone distrutto.