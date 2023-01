Fuga di gas a Priverno, evacuate per precauzione alcune palazzine. Vigili del fuoco al lavoro

Fuga di gas nel centro di Priverno. Da questa mattina l'area intorno al terminal degli autobus, nella zona di borgo Sant'Antonio, è stata interdetta al traffico, mentre alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale.

Sul posto stanno lavorando gli operatori specializzati dei vigili del fuoco e i tecnici per individuare l'origine della fuga di gas.

Pesanti disagi per il blocco della circolazione in attesa di riportare la zona in sicurezza.