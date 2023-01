Fuga di gas, chiusa la zona delle autolinee

Momenti di paura e fuggi fuggi generale dalle proprie abitazioni ieri mattina intorno alla 9,30 nel quartiere del Terminal di piazza degli Orti a Priverno. Improvvisamente si è sprigionata una nube bianca di gas dall'odore acre che ha invaso tutte le abitazioni circostanti, provocando la fuga di molti residenti.

Appena lanciato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco, una squadra attrezzata dell'Italgas e i vigili urbani, che hanno provveduto ad allontare gli abitanti e le persone che si trovavano di passaggio in quella zona. Poco dopo è arrivata anche una squadra attrezzata dell'Enel di Latina, diretta dall'ingegnere Luigino Mandatori per provvedere al distacco della corrente elettrica dalla cabina di borgo Sant'Antonio, al fine di evitare la pericolosa accensione di luci. Le cause della sostanziosa fuga di gas sono ancora da chiarire, ma ad un primo sommario accertamento sembra che a causare il pericoloso guasto siano stati i roditori che all'interno dei pozzetti e contatori del gas, hanno rosicchiato le tubazioni facendo così uscire il gas all'interno degli atri delle palazzine a ridosso del Terminal. Da qui la paura, giustificata, dei numerosi residenti che hanno sentito il cattivo odore diffondersi così rapidamente.



Come primo intervento i vigili urbani hanno cinturato la zona facendo andare via curiosi e persone che abitavano in via degli Orti, via del Falzarano, piazzale del Terminal. I pullman di servizio sono stati dirottati sia in arrivo che in partenza nella zona di Borgo Sant'Antonio, a circa duecento metri dal Terminal. Per le auto chiuso il percorso alternativo Circonvallazione nord-Casa Tonda. «Solo in serata spiega l'ingegner Mandatori siamo riusciti, grazie all'Italgas e ai Vigili del fuoco, a risolvere il problema».