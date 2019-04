Riaperta nel pomeriggio la Frosinone-Mare che era stata chiusa il 9 gennaio per i lavori di consolidamento del viadotto “Anxur”.



Per consentire l’esecuzione degli interventi la strada era stata chiusa tra lo svincolo di Frasso e l’innesto sulla strada statale 7 “Via Appia” (svincolo Frosinone/Priverno) in entrambe le direzioni.



I lavori sono durati tre mesi esatti.