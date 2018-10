Frontale sulla Salaria, tra le vittime anche un ragazzo di Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche un ragazzo di Gaeta tra le quattro vittime del tragico incidente di domenica sulla Salaria. Alle 16 lo schianto frontale tra due auto al chilometro 60 e 400, in provincia di Rieti, a poca distanza dal bivio per Poggio San Lorenzo. Quattro i morti e due feriti in gravissime condizioni. In quattro erano a bbordo di una Matiz - Mirko Magi di 19 anni di Torricella, Francesco Ventrone di 26, nato a Gaeta ma residente a Roccasinibalda, Simone Colangeli di 27 anni, anche lui di Torricella e Luca Renzi di 47 di Ornaro Basso - si dirigevano al lavoro in un supermercato dell’hinterland della Capitale. Al volante era il più anziano, Luca Renzi. Poco prima avevano preso un caffé al bar non lontano dal bivio di Torricella.La Matiz, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, avrebbe perso aderenza. Pochi secondi e l’impatto con una jeep Vitara che procedeva in direzione di Rieti è stato devastante. Sul colpo sono deceduti Luca Renzi, Mirko Magi e Francesco Ventrone (nella foto). Nella Suzuki a perdere la vita è stata invece Micaela Angel, donna di 71 anni originaria del Venezuela ma residente ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Gravissimi uno dei ragazzi e il marito della donna deceduta.