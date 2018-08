Frontale su via Nettunense: 2 persone ferite

di Raffaella Patricelli

Brutto incidente stradale nel pomeriggio sulla via Nettunense a Campo di Carne. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuto il 118 con un elicottero che ha soccorso i 2 feriti gravi, uno dei quali trasportato a Roma. La Polizia Locale di Aprilia si sta occupando dei rilievi e ha tenuto sotto controllo la circolazione. Il traffico – che è rimasto bloccato – è stato su via dei Giardini e su via Genio Civile.

Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:00



