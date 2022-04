Frontale in via Toti a Cisterna: conducenti feriti, chiusa la strada

La polizia locale di Cisterna ha chiuso via Toti dopo uno scontro frontale tra due autovetture. La strada è tutt'ora chiusa, sono le 12.20, tra via Nettuno e via Guardabassi perché sistanno effettuando i rilievi e si sta procedendo alla rimozione dei mezzi. I conducenti delle due auto sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sembrano gravi.

Intanto sempre a Cisterna si segnalano rallentamenti sulla tangenziale per un altro incidente in cui è rimasta coinvolta una motocicletta.