Frontale a Cori lungo la provinciale per Giulianello, strada chiusa

E' stata chiusa a Cori la provincialre per Giulianello in seguito ad un incidente stradale. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e una delle due, una Panda, è volata fuori strada finendo in un campo coltivato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. La polizia locale ha chiuso la strada, Astral ne ha dato comunicazione. Ultimo aggiornamento: 12:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA