Frode con le auto di lusso, operazione della Finanza: un arresto anche in provincia di Latina

Una frode transnazionale con la compravendita di auto di lusso e un'evasione dell'Iva è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Isernia. L'operazione "Galaxy" ha toccato anche la provincia di Latina, oltre Isernia, Milano, Salerno, Caserta, Frosinone e Macerata. E ha permesso di sgominare un gruppo criminale con base in Italia e ramificazioni al livello internazionale. Sono 23 le ordinanze di custodia cautelare, 13 delle quali in carcere e 10 ai domiciliari. Una di queste è stata eseguita a carico di un uomo di Terracina. Disposto anche un sequestro preventivo di beni pari a 7.499.220 euro a carico dei 23 indagati e di 21 compagini societarie con sede in tutta Italia.



