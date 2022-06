Pomeriggio di sport e divertimento domani, lunedì 6 giugno dalle 16, al Palazzetto dello Sport di viale delle Province a Cisterna con la Top Volley.

Si chiama “Free-to-play” la manifestazione dedicata alla pallavolo, riservata ai giovani nati negli anni 2002 e successivi che troveranno ad accoglierli tecnici e dirigenti dalla Top Volley Cisterna e della Pallavolo Marino, con la quale la società pontina ha recentemente stretto un patto di collaborazione proprio per riorganizzare e costruire un settore giovanile di qualità a partire proprio dal mini-volley.

“Inoltre - aggiunge Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley - è nostra intenzione rinsaldare il legame della società con la città che ci ospita e dove svolgiamo la nostra attività e dare ai ragazzi la possibilità di conoscere e di appassionarsi al nostro sport. Dopo due anni di stop per la pandemia, vogliamo ricominciare a riempire le palestre”.

Nel parterre del palazzetto saranno allestiti diversi campi di gioco per le diverse fasce di età e i tecnici di Cisterna e Marino guideranno i ragazzi nei rudimenti della pallavolo spiegando ruoli e tecniche, normalmente visti dagli spalti.

“Abbiamo distribuito circa 1.700 inviti nelle scuole della città - aggiunge Grande - ma siamo pronti ad accogliere chiunque voglia partecipare alla nostra iniziativa”.

Top Volley e Marino Pallavolo hanno l’obiettivo di ricostruire un settore giovanile cercando di coinvolgere quanti più giovani possibile nel territorio per creare un vivaio che consenta la creazione di squadre per partecipare all’attività agonistica giovanile dei vari livelli.

“Un progetto che darà a quei giovani che dimostrano di avere potenzialità di crescere a fianco di campioni e di tecnici di SuperLega con la speranza che in un futuro prossimo qualche giovane del territorio possa vestire la maglia della squadra in serie A. Cominciamo con questa prima manifestazione - conclude Candido Grande - per coinvolgere giovani e territorio. Uno sforzo reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Cisterna, dei supermercati Conad cittadini e della Croce Rossa che garantirà l’assistenza durante tutta la manifestazione”.

L’appuntamento è per le 16 di lunedì 6 giugno al Palazzetto dello Sport di Cisterna “per un pomeriggio - assicura Grande - di divertimento e sport con un gadget per tutti i partecipanti griffato Top Volley”.