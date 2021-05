Fratelli d'Italia in piazza a Latina domenica contro il Ddl Zan

Fratelli d'Italia sarà in piazza della Libertà domani, domenica 23 maggio, a Latina a partire dalle 10, con alcune associazioni e nel pieno rispetto delle misure anti Covid, "Per spiegare ai cittadini quale sia il reale contenuto del Ddl Zan".

"Essere liberi significa essere informati, conoscere i contenuti degli atti che si vanno ad approvare e soprattutto le ripercussioni reali che comportano. In questi mesi ci siamo resi conto di come si stiano creando solo disinformazione e disorientamento nei cittadini - spiega Loreto Capuano portavoce di ProVita e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia - I diritti, i valori, non sono merce di scambio, sono i pilastri su cui si deve costruire la libertà non solo del singolo ma di un’intera comunità. Contrastare il contenuto del DDL Zan, ed in particolare quanto previsto negli articoli 1, 4 e 7 non significa essere omofobici o illiberali. Significa voler garantire diritti e parità di accesso agli stessi a tutti. Questo disegno di legge se letto con attenzione rappresenta una stortura ideologica", secondo Capuano che spiega: "L’odio in qualsiasi forma si esprima va condannato ma il Ddl Zan in tale contesto non ha nulla a che vedere con reali tutele di chi oggi si sente discriminato e che con questo decreto rischia di essere ghettizzato. Porteremo avanti la nostra battaglia contro il Ddl Zan a testa alta in difesa della libertà di tutti, senza esclusioni, e non di un genere piuttosto che di un altro”.

