Francesco Mansutti morto a 26 anni investito da un trattore: dramma in un'azienda sull'Appia a Latina

Un ragazzo di 26 anni è morto questa mattina in una azienda sull'Appia, in territorio di Cisterna di Latina. Il giovane è stato investito da un trattore in manovra nell'azienda che vende mangimi all'ingrosso. Immediatamente è stato dato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed è stata fatta atterrare un'eliambulanza, ma le ferite sono purtroppo risultate fatali e il giovane che aveva 26 anni è morto.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Cisterna e i carabinieri insieme ai vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Investito e ucciso da un'auto dopo la lite per una ragazza del night: un arresto per omicidio

La vittima è il figlio dei titolari dell'azienda. Il ragazzo, Francesco Mansutti, era conosciutissimo a Latina dove era nato 26 anni fa e dove era cresciuto. Uno studente brillante, rappresentante di istituto del Liceo Classico Alighieri per anni, studente universitario alla Luiss di Roma, giocatore di basket, amato e benvoluto dai suoi coetanei che oggi appresa la notizia sono rimasti sconvolti. Francesco era figlio di un commercialista molto conosciuto, Franco Mansutti, nipote dell'ex sindaco di Latina Maurizio Mansutti. Sua mamma, Antonella Campana, è titolare dell'azienda di famiglia, a Cisterna, dove è avvenuto lèincidente. Sulla sua morte è stata aperta una inchiesta. Le indagini sono state affidate alla Polizia.

Appassionato di basket Francesco militava in serie D con la Virtus Pontinia dove giocava nel ruolo di guardia e dove era il miglior marcatore stagionale avendo realizzato 225 punti.