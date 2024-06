Giovedì 6 Giugno 2024, 07:39

Non sarà semplice l'iter per riattivare la linea ferroviaria Priverno Terracina, interrotta nel 2012 a causa della caduta massi dal monte Cucca tra Frasso e La Fiora. Dopo l'interrogazione presentata dalla deputata di Azione Valentina Grippo, è arrivata la risposta del sottosegretario ai trasporti Tullio Ferrante.

«Negli scorsi mesi si sono susseguiti diversi incontri, l’ultimo dei quali il 17 aprile scorso, dove sono state analizzate le tematiche inerenti agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzati alla messa in sicurezza del tratto ferroviario e dell’attiguo tratto stradale della strada statale 699», ha spiegato il sottosegretario.

«Il ministero dell'Ambiente ha evidenziato che la normativa vigente prevede che la regione Lazio provveda a trasmettere un primo livello progettuale che dovrà essere valutato dalla competente Autorità di bacino distrettuale. Successivamente, si procederà a stabilire il modello di esercizio da attuare sulla linea».

Nel 2017 la Regione stanziò 4 milioni di euro per le opere di messa in sicurezza del Monte Cucca da effettuarsi a cura del Comune, nel 2021 il Comune di Terracina affidò i lavori a una ditta ma i lavori non partirono perché era necessario che Acqualatina spostasse la condotta che passava proprio sotto i terreni interessati dai lavori. L’intervento fu eseguito, ma i cantieri non iniziarono. A febbraio, infine, l’istituzione del tavolo tecnico.

Il sottosegretario nella sua risposta ha fatto presente che «la Regione Lazio ha formalmente manifestato la volontà di riattivare per il servizio viaggiatori la linea ferroviaria Terracina-Priverno, e tale proposito ha trovato riscontro negli allegati all’Accordo Quadro tra Regione e Rfi, e che in conseguenza di tale valutazione è stato attivato il tavolo tecnico, con l’obiettivo, partendo dal ripristino delle conduzioni di sicurezza dell’area interessata all’evento franoso, di condividere un piano di azione e di individuare i relativi fabbisogni finanziari».

Annunciata anche la volontà di eliminare diversi passaggi a livello. La deputata Grippo, nel «ritenersi insoddisfatta della risposta del governo», ha fatto presente che «la situazione si mantiene invariata da oltre tredici anni ormai e, nonostante sia stata sottoposta all’attenzione del Governo circa un anno fa, non sono stati realizzati gli interventi necessari». A sollecitare una soluzione è anche Arcangelo Palmacci presidente provinciale di Azione.