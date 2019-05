Fotrappole e ispettori ambientali, stretta sui "furbetti" dei rifiuti a San Felice Circeo

E' bastato mettere in funzione le fototrappole per avere «documentazione efficace per l’elevazione delle conseguenti contravvenzioni per errato conferimento dei rifiuti».

Una stretta verso i “furbetti” dei rifiuti a San Felice Circeo, fra l'altro uno dei Comuni più virtuosi per la raccolta differenziata in provincia di Latina, con sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. Numerosi i cittadini sorpresi a conferire rifiuti in maniera sbagliata. Anche per questo «saranno operativi nelle prossime settimane gli ispettori ambientali che attueranno politiche di repressione e controllo su quanto indebitamente conferito» - ha spiegato il sindaco, Giuseppe Schiboni.



«Stiamo dando seguito alle previsioni contrattuali e soprattutto vogliamo aumentare la quantità dei rifiuti recuperati, andando ben oltre il 70% raggiunto dello scorso mese di marzo – ha aggiunto – La raccolta differenziata dovrà essere un vanto per la città e per i cittadini. Con un severo controllo territoriale vogliamo combattere l’abbandono dei rifiuti incondizionato e soprattutto mantenere alto il valore ambientale del Circeo».



