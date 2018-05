Fotovoltaico, la Imc pronta ad assumere 150 addetti per il marketing

La Imc Holding di Latina, azienda operativa nel campo del fotovoltaico e della "Green economy", è pronta ad assumere 150 persone da qui alla fine del 2018 per implementare il suo reparto marketing.



Le assunzioni sono in programma nelle sedi di Latina, Pomezia e Roma sud. L'azienda pontina, vincitrice del premio "Eccellenza dell’anno nel settore innovazione e fotovoltaico" 2017 alla Borsa di Milano, compie un altro paso di crescita.



Il managment dell’Imc Holding ha deciso di adottare una tutela contrattuale certificata, mettendo in campo anche l’adesione alla "Assocall’ e all’accordo collettivo nazionale delle operatrici telemarketing. «Abbiamo aderito alla ‘Assocall’ - spiega Daniele Iudicone - e di conseguenza, adottiamo tutte le tutele contrattuali previste ler legge perché siamo un’azienda seria e rispettosa del lavoro. ‘Assocall’ è l’unico ente riconosciuto, che ha redatto il contratto nazionale in collaborazione con il Ministero del Lavoro per regolamentare e professionalizzare l’attività di telemarketing. Solo le Aziende aderenti a questa associazione possono contrattualizzare la propria forza lavoro»



«La tutela di un contratto nazionale collettivo è un grande segnale di trasparenza - prosegue il responsabile commerciale, Mauro Bianchi - di solidità e di sicurezza che vogliamo dare alle persone, che già collaborano con noi e a quelle che arriveranno. Per noi una grande sfida e una grande scomessa sul capitale umano: la vera forza motrice di un’azienda che come tale va tutelata e premiata».

